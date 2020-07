Cronaca In Evidenza Primo Piano Solofra, muore a 27 anni dopo il parto. Il pm chiede condanne per i medici 10 Luglio 2020

I pubblici ministeri hanno richiesto un anno e sei mesi per A.D. e un anno a tre mesi per N.T., due medici dell’ospedale Landolfi di Solofra, per i fatti che hanno determinato la morte di M.D.P. nel 2012.

La donna aveva 27 anni e morì in seguito al parto. Due periti hanno accertato come la vittima fosse morta per il Les (lupus eritemoso sistemico). I medici in ospedale non si sarebbero accorti della malattia.

A processo erano andati operatori sanitari, per due di loro è stata chiesta l’assoluzione. Tra i reati contestati ci sono omicidio colposo, falso materiale e falso ideologico.