Solofra, l’iniziativa del Comune: sconto sulla Tari a chi acquista nei negozi in città

SOLOFRA- Meno TARI per chi compra a Solofra. È l’annuncio che il sindaco Nicola Moretti e l’assessore Orsola De Stefano hanno rilanciato dopo che il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento TARI. Quello in cui all’articolo 22 bis viene disposto uno “sconto sulla tassa rifiuti per i cittadini che fanno acquisti nei negozi della nostra città. Un modo concreto per sostenere il commercio locale e dare una mano ai nostri esercenti. L’Amministrazione è a fianco di chi ogni giorno tiene viva l’economia di Solofra. Compra a Solofra, risparmi sulla TARI e aiuti la nostra Città”. Il regolamento prevede anche le categorie che saranno escluse da quelle per ottenere gli sconti sulla Tari.