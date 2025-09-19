Pagina social per diffamare il capitano Friscuolo: identificato presunto autore

SOLOFRA- Il capitano nei Carabinieri Giuseppe Friscuolo è uno che di veleni se ne intende ormai da anni. Non solo quelli a cui ha dato la caccia durante il suo lungo lavoro a Solofra, prevalentemente scaricati nel Solofrana, ma anche quelli che ha dovuto subire per le sue indagini. Evidentemente un ricordo che nella cittadina conciaria gli attirava ancora rancori, visto che nonostante avesse lasciato Solofra dal 2019, si è scoperto che nel giugno del 2023, ad aprire una pagina sui social a suo nome e con foto estrapolate dal web di conferenze stampa per operazioni di servizio e scrivere due post in cui si diffamava l’ufficiale dell’Arma, sia stato proprio un giovane poco più che ventenne di Solofra. Ad identificarlo, dopo la denuncia sporta dalla vittima sono stati gli agenti della Polizia Postale di Avellino. Fatto per cui, il pm della Procura della Repubblica di Avellino Fabio Massimo Del Mauro, ha chiesto il processo nei confronti del presunto autore per diffamazione aggravata. Richiesta che sarà vagliata nel corso di un’ udienza predibattimentale già fissata per il prossimo 4 novembre davanti al giudice monocratico Gennaro Lezzi. Il capitano Friscuolo sarà parte civile, rappresentato dal penalista Marino Capone.