Solofra, inquinamento fiume Sarno: i Carabinieri denunciano l’amministratore unico di una società

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si recavano nel polo conciario sito nel comune di Solofra, presso la sede legale ed operativa di un’azienda dedita al magazzinaggio, deposito e trasporto merci di prodotti chimici utilizzato nell’indotto conciario.

Nello specifico i militari appuravano che l’azienda scaricava le acque reflue di dilavamento del piazzale, adibito a deposito di prodotti chimici, direttamente sulla strada pubblica, senza pre-trattamento ed in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Pertanto, gli operanti, deferivano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Avellino, l’imprenditore 58 enne, per scarico illecito di acque reflue di dilavamento.

L’attività rientra in una più ampia serie di controlli che i Carabinieri stanno ponendo in essere al fine di prevenire e reprimere i reati ambientali che causano l’inquinamento del Torrente Solofrana, affluente del Fiume Sarno.

I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.