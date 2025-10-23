Cellulare nel retto per sfuggire ai controlli in carcere: parte il processo

AVELLINO- Cellulare e caricabatteria nascosti nel retto. Si è aperto ieri davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Sonia Matarazzo il procedimento a carico di un detenuto del carcere di Bellizzi Irpino accusato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. In aula sono state acquisite le relazioni di servizio e il verbale di sequestro eseguito dal personale della Polizia Penitenziaria al termine del controllo. I fatti si sono svolti nel giugno del 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino, dove alla fine del colloquio con un familiare il detenuto era stato sottoposto a controllo della Penitenziaria, che aveva già dei sospetti. Confermati dal rinvenimento, alla fine era stato lo stesso detenuto a consegnarlo al personale della Penitenziaria. La prossima udienza e la sentenza sarà celebrata il 26 febbraio.