Solofra, incendio in una conceria

Incendio in una conceria di Solofra. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale Compagnia che stanno provvedendo rispettivamente a spegnere le fiamme ed acquisire elementi utili per le indagini.

Le fiamme si sono propagate dopo le 18 in via Bussola. La sala operativa del comando di via Zigarelli ha prontamente inviato due squadre supportate da altrettante autobotti. I mezzi hanno spento le fiamme localizzate al piano terra della struttura, evitando che si propagassero al resto degli ambienti.