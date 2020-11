Avellino Chiusura centri sportivi, comitati in piazza per protestare 3 Novembre 2020

I comitati di ENDAS ed ASI enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, intendono manifestare il proprio dissenso a nome di tutto i movimento sportivo nei confronti del DPCM del 24/10 che impone la chiusura di Palestre e Piscine al fine di ridurre il pericolo di contagio da covid 19. Tale Decreto è l’ennesimo atto lesivo nei confronti di un settore socio economico che annovera migliaia di professionisti operativi e milioni di praticanti su tutto il territorio Nazionale.

Gli organizzatori del presidio Dott. Ettore de Conciliis Presidente Comitato Zonale ASI Caserta- Benevento- Avellino ed il Dott. Gianluca Esposito Presidente Provinciale ENDAS Avellino- Vice Presidente Nazionale ENDAS, intendono stigmatizzare anche la mancanza di direttive chiare da parte degli organi preposti che spesso emanano Decreti e divieti contraddittori gli un con gli atri e che finiscono con il generare confusione in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo. Esempio :

1) DPCM del 18.10.20 – SI ai campionati Regionali, NO ai Provinciali, SI ad allenamenti seppur in modalità individuale;

2) DPCM del 24.10.20 – NO ai campionati Regionali, SI ad allenamenti seppur in modalità individuale;

3) Dichiarazione Ministro Sport del 26.10.20 – NO ai campionati Regionali, SI ad allenamenti seppur in modalità individuale;

4) Circolare Ministero degli Interni del 27.10.20 (o Infermi) NO ad allenamenti neppure in modalità individuale

5) “Question Time” Camera dei Deputati del 28.10.20, CONTE: NO ai campionati, SI ad allenamenti ma solo in modalità individuale.

Venerdì mattina 16 ottobre sport e salute ha emanato un protocollo “lo sport continua in sicurezza ” sabato notte lo stesso governo spegne lo sport. In questa guerra invisibile e silenziosa non ci si può dimenticare che studi scientifici sempre più numerosi evidenziano una positiva influenza dell’attività fisica praticata con costanza e regolarità sul sistema immunitario grazie a un’azione protettiva. Perché, praticata con la giusta durata e la giusta intensità, l’attività fisica aiuta a migliorare la risposta immunitaria. Chi si dedica ad una regolare attività fisica corre un rischio molto basso di contrarre infezioni o di esporsi a contagi rispetto ai soggetti sedentari.

Prenderà parte all’evento anche Giovanni Esposito, Coordinatore Regione Campania del MID (Movimento Italiano Disabili), che ha ben compreso l’importanza dello Sport a supporto delle persone con disabilità e la assoluta necessità di non interrompere percorsi sportivi di riabilitazione terapeutica.