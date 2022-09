Solofra, incendio distrugge un’auto: indagano i carabinieri. In azione i militari della città conciaria che stanno verificando l’esatta dinamica di quanto accaduto questa notte in via Balsamo.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto un Fiat Doblò: si sono propagate a un altro furgone parcheggiato nelle vicinanze.