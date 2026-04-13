Solofra, il giorno del voto sul Bilancio: Moretti resiste o arriva la bocciatura?

SOLOFRA- E’ il giorno del “giudizio” per la consiliatura guidata da Nicola Moretti. Oggi ci sarà infatti il voto sul Bilancio bocciato nell’ultima riunione del civico consesso solofrano. Alla vigilia dell’appuntamento il primo cittadino ha decretato un nuovo assetto della giunta comunale di Solofra, quello dove arriva anche una delega esterna, ovvero la nomina dell’ingegnere Paolo Normanno, con deleghe all’urbanistica, lavori pubblici e viabilità. Il professionista è un iscritto al Partito Democratico. In giunta ci sono le riconferme di Aurelio Petrone e Gelsomina Martucci, il ritorno di Orsola De Stefano e Mariangela Vietri. Esclusa dall’esecutivo Loredana Attianese. Gerardo De Stefano riottiene la delega alla sanità, mentre a Gabriele Pisano viene affidata la delega al CUGRI. Il Partito Democratico, in una nota firmata dal segretario cittadino, ha però preso le distanze dalla scelta dell’ingegnere Normanno, annunciando anche provvedimenti: “In riferimento all’ultimo, ennesimo Decreto Sindacale di nomina della Giunta Comunale e in particolare all’incarico di Assessore esterno conferito all’ing. Paolo Normanno, chiariamo, se ce ne fosse bisogno, la totale estraneità del Circolo di Solofra e del Gruppo Consiliare.

Tale decisione è stata presa in totale autonomia, senza alcun consulto con il partito. Si tratta di scelte ed accordi personali, assolutamente non condivisibili, lontani dagli ideali del PD di Solofra e dei suoi membri.Ribadiamo che il Partito Democratico è convintamente all’opposizione di una Amministrazione che ha dimostrato incapacità ed inefficienza amministrativa ed è impegnato a costruire una seria alternativa per la Città. Per quanto riguarda l’ing. Normanno, attualmente iscritto al PD, a tutela dell’immagine e della linea politica del partito ci riserviamo di adottare gli opportuni e dovuti provvedimenti previsti dallo statuto”.