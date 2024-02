Solofra, controlli delle Fiamme Gialle alla “movida”: sei segnalati e hashish sequestrato

SOLOFRA- Un giro di vite nei luoghi di maggiore frequentazione dei giovani nel fine settimana nella zona solofrana. Quello scattato nella serata di ieri con un’attività eseguita dai militari della Tenenza di Solofra coadiuvati dalle unità cinofile delle Fiamme Gialle di Capodichino e dalla Polizia Municipale della cittadina conciaria.

Vari controlli eseguiti dal personale agli ordini del luogotenente Francesco Senatore, che si sono chiusi con sette segnalazioni alla Prefettura di Avellino di giovani per il consumo di sostanze stupefacenti (hashish) e il sequestro di circa 30 grammi di hashish. Si tratta di attività messe in campo dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Avellino su tutto il territorio proprio per prevenire la circolazione di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi ed in particolare i minori. Attività che sicuramente continueranno ad essere messe in campo dai militari delle Fiamme Gialle agli ordini del colonnello Salvatore Minale su tutto il territorio provinciale.