Solofra: carrello elevatore a prezzo conveniente, ma è una truffa. 52enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria un 52enne della provincia di Brescia per “truffa”. Nella circostanza, un uomo del posto, dovendo acquistare un carrello elevatore, è stato attratto da un’offerta pubblicata sul “marketplace” di Facebook, effettuando il pagamento di 3.000 euro. Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato il carrello e si è reso irreperibile.

Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il venditore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà per il reato di truffa.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli diffusi con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti di provenienza illecita.