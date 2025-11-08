Al DelMauro arriva Livorno: la banda Buscaglia alla ricerca del tris

Sabato sera al palazzetto. Il prime time avellinese offre la sfida del Pala DelMauro tra Avellino Basket – Bi.Emme Service Libertas Livorno, palla a due alle 20.30. Gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A2 OldWilWest, tra due formazioni con ambizione. Dopo essersi assestate in categoria l’anno passato da neopromosse, oggi, entrambe, vogliono migliorare il proprio cammino. Alla guida due tecnici esperti e vincenti: Buscaglia ha vinto il torneo con Trento, Diana con Brescia e Trapani, due anni fa, senza dimenticare di entrambi il percorso avuto in massima serie. Arbitri del match Enrico Bartoli di Trieste, Alberto Morassutti di Gradisca d’Isonzo, Filippo Giovagnini di Torino.

Avellino torna a giocare al DelMauro dopo la gara disputata a Roseto, un match anomalo per le a porte chiuse, con gli abruzzesi a dover scontare un turno di squalifica, ma che ha regalato i due punti al team avellinese. I biancoverdi sono reduci da due vittorie di fila e desiderano proseguire il momento positivo. Con il supporto del pubblico delle grandi occasioni, la squadra del presidente Lombardi conta di arrivare al successo. Assente in casa biancoverde Jay Jay Chandler per un problema muscolare. Livorno la settimana passata ha ospitato Rimini, una delle candidate alla promozione, riuscendo con Woodson a conquistare la vittoria finale.