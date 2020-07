Cronaca Solofra, camioncino della raccolta rifiuti in un torrente: illeso il conducente 13 Luglio 2020

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno all’una della scorsa notte, sono intervenuti a Solofra in via Turci Castello, per il recupero di un camioncino per la raccolta dei rifiuti, il quale durante il ciclo di raccolta, mentre era fermo, si è sfrenato e ha divelto un muro che delimita la carreggiata finendo in un torrente sottostante. La squadra intervenuta, con l’ausilio dell’autogru ha recuperato l’automezzo rimettendolo in carreggiata. L’autista del veicolo, al momento dell’accaduto era distante e non ha subito conseguenze.