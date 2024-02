Solofra, brucia plastica e rifiuti vegetali nel proprio terreno: denunciato

L’attenzione rivolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nei confronti dei reati ambientali continua a manifestarsi con azioni concrete e incisive. In questa prospettiva, un recente intervento a Solofra ha portato alla denuncia di un 61enne responsabile di smaltimento illegale di rifiuti nel proprio fondo agricolo. L’episodio ha evidenziato l’impegno costante dei militari dell’Arma nel preservare l’ambiente e combattere comportamenti dannosi per la salute pubblica e l’ecosistema.

Il 61enne, residente nella zona, è stato individuato mentre bruciava rifiuti vegetali e plastica nel suo terreno agricolo. Un gesto che, oltre ad essere in contrasto con le normative ambientali vigenti, rappresenta una minaccia per la qualità dell’aria e il benessere della comunità. L’azione dei Carabinieri di Avellino è stata tempestiva, sottolineando la determinazione nel contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti, una problematica che richiede l’impegno di tutti per preservare l’ambiente e garantire un futuro sostenibile.