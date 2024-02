Soffoco’ l’anziana moglie nel sonno: condanna ridotta per Limongiello

I giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Assise di Napoli hanno riformato la sentenza nei co nfronti dell’ottantaseienne Gerardo Limongiello, condannato in primo grado a 21 anni di reclusione per l’omicidio della moglie ottantatrenne Antonietta Ficuciello. I magistrati hanno accolto la richiesta di attenuazione proposta dal difensore dell’anziano, l’avvocato Mario Di Salvia. Il sostituto Procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna.

Il tragico delitto risale al 5 maggio del 2021 quando l’ottantacinquenne Gerardo Limongiello uccise la moglie Antonietta Ficuciello di ottantatre anni nella loro abitazione situata in Via Iannaccone ad Avellino. L’anziano dopo aver ucciso la moglie si reca al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per confessare il crimine. Gia’ in primo grado il difensore aveva chiesto l’esclusione del dolo diretto di omicidio a beneficio di quello eventuale anche per la già dichiarata nullità della perizia medico legale. Sulla decisione dei magistati di Appello l’avvocato Mario Di Salvia ha voluto ricordare proprio questo aspetto: “ Limongiello era reo confesso quindi non abbiamo mai osato chiedere la sua assoluzione ma una pena sensibilmente piu’ mite cosa che avevamo invocato con un suffragio giuridico pertinente sin dal primo grado di giudizio , richiesta oggi pienamente accolta “