Solofra, auto in fiamme. Verso l’1.30 vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Agostino Landolfi, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta nei pressi di un palazzo del posto.

Le fiamme sono state prontamente spente evitando danni alla facciata dell’edificio, mettendo anche in sicurezza l’area.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra. Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto la Fiat 500 parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario.