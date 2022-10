Monteforte, furto nella notte nel centro di stoccaggio tabacchi dei Monopoli di Stato ubicato in via Piano Alvanella. I malviventi, penetrati nello stabile attraverso un buco praticato nel muro di un’adiacente officina meccanica, hanno rubato alcune scatole di sigarette.

Disturbati, molto probabilmente, dal nebbiogeno, si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri, i quali sono stati allertati da alcuni residenti della zona che avevano sentito rumori sospetti. Al momento, il bottino del furto non è stato ancora quantificato.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del fatto e per stabilire bene tutta la dinamica dell’azione criminosa da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano.