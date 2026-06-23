Solofra, approvato il bilancio consuntivo. Moretti: «Salvaguardati servizi e futuro della città»

Il Consiglio comunale di Solofra ha approvato questa mattina il bilancio consuntivo dell’ente, un passaggio che il sindaco Nicola Moretti definisce fondamentale per garantire la continuità amministrativa e scongiurare l’arrivo di un commissario prefettizio.

A commentare l’esito della seduta è stato lo stesso primo cittadino, che ha parlato di un risultato importante per la tutela dei servizi essenziali e per il futuro della comunità solofrana.

«Con l’approvazione del bilancio consuntivo abbiamo evitato l’arrivo di un commissario prefettizio, tutelando i servizi essenziali e il futuro della nostra comunità», ha dichiarato Moretti.

Il sindaco ha però denunciato il clima che avrebbe caratterizzato i lavori dell’assise cittadina, definendolo «caotico e totalmente ingiustificato». Nel mirino del primo cittadino finiscono l’opposizione e tre consiglieri eletti nelle fila della maggioranza che oggi siedono tra i banchi della minoranza.

«L’opposizione, supportata da tre consiglieri eletti con questa maggioranza che hanno scelto di passare tra le fila della minoranza, ha tentato a più riprese di impedire al neo nominato consigliere di maggioranza Gino De Stefano di esercitare il proprio legittimo diritto al voto. Un atteggiamento grave che danneggia prima di tutto la democrazia locale», ha affermato Moretti.

Il primo cittadino ha inoltre espresso amarezza per alcuni episodi verificatisi durante il Consiglio comunale, soffermandosi in particolare sulle parole rivolte alla fascia tricolore da parte della consigliera Maria Luisa Guacci.

«Riteniamo inaccettabile l’offesa rivolta alla fascia tricolore. Con frasi inopportune, cariche di rabbia e livore, è stato sminuito un simbolo sacro delle istituzioni e del nostro territorio», ha dichiarato il sindaco, ricordando come la fascia in pelle sia stata donata da un imprenditore solofrano in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono.

Secondo Moretti, atteggiamenti di questo tipo finiscono per ledere il rispetto dovuto alle istituzioni e alla figura del sindaco. «Tali azioni calpestano il rispetto dovuto alla funzione istituzionale e al ruolo che il sindaco rappresenta per l’intera città».

Nonostante le tensioni registrate in aula, il sindaco ha voluto ringraziare i consiglieri che hanno sostenuto l’approvazione del documento contabile e i cittadini che continuano a seguire l’operato dell’amministrazione.

«Voglio ringraziare i colleghi consiglieri che hanno mantenuto alto il senso di responsabilità e tutti i cittadini che continuano a sostenere il nostro lavoro per la stabilità e il bene comune».

Infine, il messaggio rivolto alla città è di continuità e impegno amministrativo. «Andiamo avanti. Continueremo a lavorare con il massimo impegno e la massima trasparenza per garantire servizi efficienti e un futuro solido alla nostra Solofra».