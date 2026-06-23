Miriam Ciarcia, un quinquennio da dieci e lode: la storia di eccellenza dalla primaria di Venticano

Cinque anni di scuola primaria e un percorso che ha dell’eccezionale: una sola assenza, dovuta a una lieve influenza e pagelle costantemente da dieci e lode. È il profilo di Miriam Ciarcia, alunna della Primaria di Venticano, appartenente all’IC Montemiletto diretto dalla dirigente Antonella Di Caterino.

Miriam – che vive a Castel del Lago ed è la primogenita di Roberto Ciarcia, poliziotto in servizio alla Questura di Benevento, e di Giusy Iachetta, assessore alle Politiche sociali del Comune di Venticano – rappresenta un esempio luminoso di impegno e costanza, aventi alla base la voglia di migliorarsi ogni giorno.

Studentessa diligente, seria e altruista, Miriam non brilla soltanto tra i banchi: con la stessa dedizione coltiva anche la passione per la danza, disciplina nella quale non ha mai fatto registrare un’assenza. Una costanza che racconta molto del suo carattere e della sua maturità.

La sua è una storia che riempie d’orgoglio tanto la famiglia quanto gli insegnanti che l’hanno accompagnata in questo quinquennio, seguendone i progressi con stima e ammirazione.

Un percorso così meriterebbe un riconoscimento da parte del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a testimonianza del valore educativo di una dedizione che va oltre il “mero dovere”scolastico.