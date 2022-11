Software is eating the word, a Villa Amendola l’iniziativa di Primavera Meridionale

L’associazione Primavera Meridionale il 26/11/2022 presso Villa Amendola, in via de Due Principati ad Avellino, presenterà l’iniziativa “SOFTWARE IS EATING THE WORD”.

L’attività nasce per mettere a confronto competenze ed esperienze capaci di indicare la strada alle nuove generazioni per affrontare il futuro.

In un’epoca segnata dalle velocissime innovazioni tecnologiche diviene fondamentale avere strumenti di orientamento che nascono da studi teorici ed esperienza sul campo.

L’HI-TECH e le nuove tecnologie virtuali diventano uno strumento fondamentale applicabile all’interno delle scuole per migliorare le competenze conoscitive e cognitive dei ragazzi.

INTERVERRANNO:

PROF.SERGIO BARILE

PROF.GIOVANNI MONDA

DOTT.GIANLUCA ROTONDI

DOTT.VINCENZO VITALE

LUIGI IAVARONE

SEGRETARIO PRIMAVERA MERIDIONALE Giovani

I SALUTI

ASSESORE POLITICHE GIOVANILI

STEFANO LUONGO