Mondiali Qatar 2022

È il primo mondiale tenutosi nel Medio Oriente e nel mondo arabo.

La nazionale campione in carica è la Francia, che ha vinto il precedente campionato mondiale battendo in finale per 4-2 la Croazia. Il campionato mondiale di calcio 2022 o Coppa del Mondo FIFA Qatar, noto anche come Qatar 2022, è la ventiduesima edizione della massima competizione per le rappresentative di calcio maschili maggiori delle federazioni sportive affiliate alla FIFA. Nonostante l’assenza dell’Italia, saranno moltissime le scommesse sui Mondiali disponibili sui vari allibratori.

Squadre partecipanti

Gruppo A

Qatar, Ecuador, Senegal e Olanda

Gruppo B

Inghilterra, Iran, USA e Galles

Gruppo C

Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Gruppo D

Francia, Australia, Danimarca e Tunisia

Gruppo E

Spagna, Costa Rica, Germania e Giappone

Gruppo F

Belgio, Canada, Marocco, Croazia

Gruppo G

Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Gruppo H

Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

Il Calendario

La fase a gironi sarà giocata dal 20 novembre al 2 dicembre. La fase ad eliminazione diretta, invece, inizierà con gli ottavi dal 3 al 6 dicembre.

I quarti di finali saranno giocati il ​​9 e il 10 dicembre, le semifinali il 13 e il 14 dicembre. La finale per il terzo posto avrà luogo il 17 dicembre, il giorno prima della grande finale del 18.

Le ultime vincitrici

Qatar 2022 sarà la sesta Coppa del Mondo di questo secolo.

2002: Brasile 2006: Italia 2010: Spagna 2014: Germania 2018: Francia

Chi ha vinto più titoli

Brasile (5) Germania (4) Italia (4) Argentina (2) Francia (2) Uruguay (2) Inghilterra (1) Spagna (1)