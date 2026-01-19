Soccorso Alpino Campano, corso sanitario BTLS per tecnici e volontari

Nel fine settimana appena trascorso i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), assieme ad altri provenienti dalla vicina Basilicata, hanno partecipato al corso sanitario BTLS, Basic Trauma Life Support, tenuto da istruttori nazionali e regionali.

Il CNSAS è, per legge, il riferimento per il soccorso sanitario in ambiente impervio. Un ruolo che impone una preparazione completa e costante, nella quale formazione sanitaria e formazione tecnica sono indissolubilmente legate. Negli scenari in cui il CNSAS é chiamato ad operare il trattamento sanitario del paziente avviene spesso in contemporanea alle manovre di soccorso tecnico, in contesti impervi e con tempi di evacuazione spesso lunghi.

La formazione sanitaria viene curata ed assicurata dalla scuola nazionale medici di soccorso alpino (S.Na.Med), per il tramite dei propri istruttori, garanzia di standard formativi elevati e uniformi su tutto il territorio nazionale.

Durante le attività del week end sono stati affrontati tutti gli aspetti del trauma dal controllo delle emorragie massive, alla gestione avanzata delle vie aeree, al supporto respiratorio e circolatorio, all’immobilizzazione e alla prevenzione dell’ipotermia, elemento critico e sempre presente negli interventi in ambiente montano e speleologico.

Attraverso questo percorso formativo, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania conferma il proprio impegno nella formazione continua, consapevole che solo l’integrazione tra competenze sanitarie e tecniche consente di garantire interventi efficaci e sicuri al servizio della collettività.

Un ringraziamento particolare inoltre ai medici e agli infermieri che operano al fianco delle squadre tecniche anche negli scenari più complessi e difficilmente accessibili, nonché all’amministrazione comunale di Cassano Irpino (Av), sempre disponibile nel supportare le attività del CNSAS.