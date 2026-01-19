10eLotto: cinque vincite in Campania, segno fortunato anche a Lauro

Campania a segno con il 10eLotto. Nel weekend, come riporta Agipronews, messe a segno cinque vincite per un totale di oltre 27mila euro: a Pompei, in provincia di Napoli, centrato un 1 Oro da 6.300 euro in Strada Statale 145, a Lauro, in provincia di Avellino, realizzato un 6 Oro da 6mila euro in via Angelo Scarpati, a cui si aggiungono tre vincite da 5.000 euro, tutte tra Napoli e provincia, con un 3 Extra a Casalnuovo di Napoli in via Casarea, un 7 Doppio Oro a Napoli in via Materdei e un 8 Doppio Oro a Nola in Strada Statale VII Bis. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 204,4 milioni di euro dall’inizio del 2026.