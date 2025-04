Soccorre bambini e maestre dopo l’incidente in A1: il gesto dell’autista di Serino

Si è fermato per prestare aiuto, senza esitare, mettendo in salvo bambini e insegnanti coinvolti in un incidente sull’autostrada A1. Protagonista del gesto è Enrico Rodia, autista originario di Serino, che si è trovato davanti alla scena e non ha esitato a intervenire.

L’incidente è avvenuto lungo il tratto dell’A1 compreso tra San Vittore e Caianello, al confine tra Lazio e Campania. Coinvolti un bus scolastico con a bordo una comitiva di bambini delle scuole elementari di Frosinone e un mezzo pesante.

A bordo del pullman viaggiavano 41 alunni, 6 insegnanti, due mamme accompagnatrici e due autisti. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi, anche se lo spavento è stato tanto. La scolaresca era diretta a Sud per una gita quando il mezzo ha impattato contro il tir.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze da Cassino, che hanno prestato i primi soccorsi, soprattutto per calmare i bambini sotto shock. Presente anche la Polizia Stradale, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità.