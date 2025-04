La Camera Penale celebra i quaranta anni accendendo i riflettori sul “Carcere fallito”

AVELLINO- “Il carcere fallito”. Sara’ questo il tema su cui la Camera Penale di Avellino e “Nessuno Tocchi Caino” si confronterà domani per celebrare, riflettendo su un’emergenza che da mesi vede ormai impegnati i penalisti irpini, sulle condizioni delle carceri. Si tratta del primo incontro per il Quarantennale della Camera Penale Irpina. Dalla recentissima proposta dei containers all’interno delle strutture passando per il bilancio di visite e dati raccolti sul carcere. Non mancheranno certo gli spunti di discussione. L’appuntamento è previsto per domani alle ore 15 nell’ Aula Magna del Tribunale di Avellino. Ad introdurre e moderare l’incontro l’avvocato Luigi Petrillo, componente del Direttivo della Camera Penale Irpina. I saluti saranno affidati all’ avvocato Gaetano Aufiero, presidente della Camera Penale Irpina e all’ avvocato Fabio Benigni, Presidente dell’ Ordine degli Avvocati di Avellino. A discutere sul tema invece saranno Sergio D’ Elia, di Nessuno Tocchi Caino con una relazione su : “Il Carcere: ha fatto il suo tempo?”. Il docente e avvocato Glauco Giostra – Professore emerito di Diritto processuale penale nell’ Università Sapienza di Roma, che discutera’ su “L’ indegno presente e le occasioni perdute” e il docente Giuseppe Ferraro – Ordinario di Filosofia all’ Università Federico II di Napoli, che interverra’ su “Il valore della pena” . Tra gli interventi anche quello del giudice Giovanna Spinelli – Magistrato Coordinatore dell’ Ufficio di Sorveglianza di Avellino. Le conclusioni saranno affidate all’avvocato Valerio Murgano – Delegato della Giunta UCPI Osservatorio Carcere Camere Penali Italiane.