Slalom della Laura – Memorial Giuseppe Galasso: successo di iscritti, attese 96 vetture

Successo straordinario di iscritti per la XV edizione dello Slalom della Laura, Memorial Giuseppe Galasso e grande attesa per i piloti Irpini.

Alla corsa – promossa da GG Racing ed organizzata da Rombo Team – e di scena domenica 6 settembre sulle curve che da Petruro di Montoro (AV) conducono a Celzi di Forino (AV), sono infatti pronti a schierarsi 96 piloti di cui ben 20 Irpini.

Nello stesso weekend del Gran Premio d’Italia di Formula Uno a Monza, la provincia di Avellino risponde così confermandosi terra di motori e di campioni.

Ed al pilota Irpino primo classificato è da quest’anno riservato il “Premio AV Automobilismo Irpino” indetto dallo omonimo collettivo social che unisce più di 5000 appassionati.

La targa speciale sarà consegnata nel corso della premiazione di gara da Enzo De Vito, campione automobilistico degli anni ‘70 e ‘80 e già Pilota ufficiale Fiat.

La corsa valevole per la Coppa ACI Sport Zona 3 si svilupperà a partire dalle 09:30 con 1 ricognizione e 3 manche di gara.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla gara sono come sempre sulle pagine social di AV Automobilismo Irpino.