Sisma in Venezuela, un comandante irpino guida la missione di quarantuno esperti dei Vigili del Fuoco

AVELLINO- Sara’ un irpino a guidare la missione italiana di soccorso in Venezuela, devastato da un violento sisma. La squadra di quarantuno specialisti inviati dall’Italia sarà guidata dal dirigente superiore e attualmente comandante provinciale di Varese, l’ ingegnere Ciro Bolognese, nominato Team Leader della delegazione nell’ambito dell’intervento internazionale coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile. Il contingente, organizzato dal Centro Operativo Nazionale del Viminale, è composto da 25 esperti del modulo USAR ITA-02, provenienti da Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia, specializzati nelle operazioni di ricerca e soccorso sotto le macerie. Completano il dispositivo due tecnici per la valutazione dello scenario emergenziale, dodici operatori del modulo TAST (Technical Assistance and Support Team) di Lombardia e Toscana, impegnati nel supporto logistico e cartografico della base operativa, e due specialisti CO.EM. (Comunicazione in Emergenza), incaricati del coordinamento delle comunicazioni. La partenza è prevista dalla base dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare. La missione è organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Non è la prima missione di soccorso in Italia e all’estero per Bolognese.