Ondate di calore da domani e per le successive 60 ore, la Prefettura scrive ai sindaci

AVELLINO- Un avviso di criticità per rischio da ondata di calore in Campania per la giornata di domani. La nota della Prefettura di Avellino ai sindaci per

“richiamare l’attenzione sull’avviso regionale che prevede condizioni di criticità per rischio da ondate di calore dalle ore 8:00 di domani, sabato 27

giugno 2026 e per una durata di circa 60 ore”. La Prefettura ha sottolineato come ” s’invitano le SS.LL., nell’ambito delle proprie competenze a voler predisporre le attività di sorveglianza, assistenza e soccorso alla popolazione a rischio individuata dal Ministero della Salute nel “Piano operativo nazionale per la prevenzione.degli effetti di caldo sulla salute”, tenuto conto dei disagi che tali condizioni meteo.potrebbero determinare, in particolare, a soggetti anziani e fragili”.