Sirignano, sfugge all’alt e tenta di speronare pattuglia dei Carabinieri: arrestato un cinquantaduenne

SIRIGNANO-Una fuga rocambolesca e il tentativo di speronare la vettura dei Carabinieri che gli aveva imposto l’alt, chiusa con l’arreato. E’ quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 52enne della provincia di Avellino, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “resistenza a Pubblico Ufficiale”.

L’arresto è avvenuto al termine di un inseguimento scattato dopo che l’uomo, mentre percorreva ad elevata velocità il centro abitato del comune di Sirignano (AV), non si è fermato all’alt imposto dalla pattuglia dei Carabinieri, continuando nella sua folle corsa con manovre estremamente pericolose tra le strade comunali.L’uomo ha proseguito la fuga cercando di speronare e mettere fuori strada la pattuglia dell’Arma. Grazie all’ausilio di altre gazzelle l’auto è stata bloccata e il fuggitivo è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.