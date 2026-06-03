Sirignano, sfugge all’alt dei Carabinieri: arresti domiciliari per un cinquantaduenne

SIRIGNANO- Arresti domiciliari per il cinquatanduenne che il 31 maggio scorso e’ sfuggito all’alt di una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Baiano ed e’ stato bloccato dopo un inseguimento di diversi chilometri, da Quadrelle fino a Tufino. Il giudice monocratico del Tribunale di Nola nel corso del processo per direttissima, ha convalidato l’arresto eseguito dai militari dell’Arma. Nei confronti dell’indagato e’ stato contestato dal pm della Procura di Nola Patrizia Mucciaccito il reato di “fuga pericolosa”, la norma approvata qualche mese fa che ha aggravato e trasformato da sanzione amministrativa a penale la fuga dsll’alt delle forze di polizia, nel caso che la stessa fuga metta in pericolo l’incolumità di altre persone (prevede la reclusione da sei mesi a cinque anni, alla quale si aggiungono la sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato). Il giudice, accogliendo la richiesta di termini a difesa avanzata dal difensore del cinquantaduenne, l’avvocato Aniello Abate, ha disposto un rinvio al prossimo primo luglio per la discussione e la eventuale scelta di un rito diverso da parte della difesa. L’arresto era avvenuto al termine di un inseguimento scattato dopo che l’uomo, mentre percorreva ad elevata velocità il centro abitato del comune di Sirignano non si è fermato all’alt imposto dalla pattuglia dei Carabinieri, continuando nella sua folle corsa con manovre estremamente pericolose tra le strade comunali. L’uomo aveva proseguito la fuga cercando di speronare e mettere fuori strada la pattuglia dell’Arma. Grazie all’ausilio di altre gazzelle l’auto è stata bloccata e il fuggitivo era stato tratto in arresto. Nel corso dell’insegnamento la pattuglia avrebbe esploso anche dei colpi di pistola per bloccare la marcia della vettura in fuga. All’interno della stessa non erano state rinvenute cose illecite, il cinquantaduenne era invece in uno stato di alterazione dovuto all’alcol.