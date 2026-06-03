Avellino, Sinistra Italiana: la città ha deciso di voltare pagina, bene la giunta politica

AVELLINO- Gli auguri al neo sindaco Nello Pizza e l’ok ad una giunta politica. L’ Assemblea provinciale di Sinistra Italiana , in una nota ha voluto esprimere “profonda soddisfazione per la vittoria netta e .chiara del campo progressista e di Nello Pizza. Segno di una proposta politica convincente e del desiderio della città di voltare pagina rispetto alla disastrosa stagione Festa-Nargi. A questo risultato la lista Avellino Città Pubblica ha offerto un contributo determinante in termini di idee, proposte e capacità di raccogliere consenso”. Sinistra Italiana ha anche ribadito la necessità di una giunta politica:”Al sindaco di Avellino rivolgiamo gli auguri di buon lavoro. Condividiamo il presupposto, più volte espresso, che Avellino abbia bisogno di una Giunta politica, consapevoli della responsabilità di governo che la città ha conferito al campo progressista. Avs ha dato il proprio contributo alla coalizione corrispondendo all’ appello del segretario del PD Marco Santo Alaia, permettendo così di costruire una coalizione piena, compiuta, larga, che a .livello nazionale vede in Pd, M5s e Avs i soggetti “fondativi” della stessa, come testimoniato dalla presenza del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni nella manifestazione conclusiva della campagna elettorale..Mantenere questa prospettiva e questo orizzonte resta un fatto politico essenziale per dare slancio e vigore alla coalizione e alla esperienza di governo della città che si sta per aprire”.