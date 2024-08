Sirignano, bullismo a un minore di 14 anni. La nota del Consorzio Servizi Sociali “Vallo di Lauro-Baianese”

Si riporta la nota del CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI “VALLO DI LAURO – BAIANESE”, PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NELL’AMBITO TERRITORIALE A6. Comuni: Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone, Taurano. A firma del Presidente del CdA Dott. Antonio Mercogliano e del Direttore Dott.ssa Rosa Grano.

A seguito della notizia sull’episodio di bullismo perpetuata nei confronti del minore di anni 14 dai coetanei nel Comune di Sirignano, esprimiamo la più sentita vicinanza nei confronti del minore e della famiglia. Analogo sentimento va indirizzato alle famiglie dei protagonisti dell’inaudito episodio che deve però essere, senza strumentalizzazioni, affrontato in termini di sinergia istituzionale e nel rispetto della dignità di ciascuno.

Il lavoro del Servizio Sociale sul territorio dell’Ambito, seppur silenzioso per motivi di privacy, è continuo, fortemente radicato e si esprime nelle forme e nei modi così come definiti nel Codice deontologico e dalle Autorità competenti.

Tutti i giorni sosteniamo le famiglie in difficoltà tutte e indistintamente. Sempre disponibili a collaborare con le Istituzioni territoriali per attivare interventi di prevenzione, di sostegno e di tutela. Simili episodi sollecitano una riflessione attenta alle tante fragilità che interessano i minori e le famiglie. Consapevoli della nostra mission, siamo a disposizione per realizzare azioni positive in un’ottica sistematica ed interistituzionale.