I droni luminosi accendono la notte di Ferragosto, le info e dove parcheggiare

Il cielo di Avellino è pronto a trasformarsi nel magico palcoscenico dello Spettacolo dei droni . Domani sera, prima alle ore 22 e poi a mezzanotte e mezza, nel Piazzale degli Irpini, avrà luogo il duplice spettacolo voluto dall’Amministrazione Nargi per festeggiare al meglio, in chiave più sostenibile e sicura, ma anche nel pieno rispetto degli animali, la notte di Ferragosto.

Nel cielo stellato del capoluogo, andrà in scena una coreografia avvolgente ed intricata, fatta di luci e proiezioni vibranti. Danzando nell’aria, i droni creeranno figure incantevoli ed emozionanti, che cattureranno l’attenzione degli spettatori.

Sarà possibile assistervi dall’interno del Piazzale degli Irpini , con lo sguardo rivolto verso la Tribuna Montevergine dello Stadio “Partenio-Lombardi ”. A tale scopo, l’Amministrazione comunale ha immaginato un Piano sosta che possa consentire ai cittadini ed ai turisti di parcheggiare l’auto in piena sicurezza ed assistere tranquillamente allo spettacolo. In particolare, sarà consentito fruire dell’ampio spazio disponibile nella “Smile Arena” di Campo Genova . Il personale della Polizia municipale provvederà ad aprire il varco agli automobilisti, che dovranno portarsi al suo interno entro mezz’ora dall’inizio di ciascuna delle due performance previste. Dunque, entro le ore 21:30, per chi voglia assistere allo spettacolo delle 22, ed entro la mezzanotte, per lo spettacolo di mezzanotte e mezza. Ovviamente, sarà anche consentito servirsi di tutti gli stalli adibiti alla sosta sulle strisce blu presenti a via De Gasperi ed intorno al Piazzale degli Irpini.

In tema di viabilità, per assicurare la pubblica e privata incolumità, il Comando della Polizia municipale di Avellino ha disposto ovviamente il divieto di circolazione e sosta, dalle ore 10.00 e sino alla fine dell’intera manifestazione, nel Piazzale degli Irpini. A partire dalle ore 21, sarà in vigore il divieto di circolazione, sia veicolare che pedonale, Via Annarumma, nel tratto compreso tra l’incrocio con via De Gasperi e la rotatoria di Contrada da Amoretta, in via Zoccolari nel tratto compreso tra l’incrocio con via Annarumma e l’incrocio con via A. Genovese, in via Greco, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Zoccolari e l’incrocio con via Feola, in Via Feola e in via Nazzaro, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Greco e l’incrocio con via Carpentieri-Tino.