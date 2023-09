“Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”: giornata ecologica a Fontanarosa

Sempre presente l’attivisimo per l’ambiente, ed è stato protagonista della giornata ecologica a Fontanarosa (AV).

Tante le iniziative per la salvaguardia dell’ambiente, per dare un nuova vita ad aree abitate da rifiuti.

“Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”: slogan che ha accompagnato tutta la giornata.

Giornata che ritorna per la sua ottava edizione, è stata realizzata Sabato 16 settembre c.m. dal Forum dei Giovani di Fontanarosa in sinergia con la Pro Loco La Fonte di Fontanarosa.

La giornata è iniziata con il punto di ritrovo alle ore 09:00 presso la Villetta Padre Pio, dove a tutti i partecipanti è stato fornito il materiale necessario per la raccolta: guanti, buste etc.

Tanta la partecipazione di volontari che si sono adoperati per ricordare che l’ambiente ha bisogno della costante semina di buona educazione e senso civico.

Riempiti 15 sacchi di rifiuti, compreso un sedile d’auto posizionato tra i rami di un albero.

Tutto il lavoro di pulizia è durato fino alle ore 12:00.

L’obiettivo della giornata è stato quello di sensibilizzare sempre più persone possibili e soprattutto giovani, su tematiche così importanti. In modo tale da restituire alla comunità di Fontanarosa un’area pulita e sicura, frequentata maggiornmente da bambini, per la presenza di giostrine in Villetta Padre Pio.

Il Presidente del Forum dei Giovani di Fontanarosa, Agostino Palmariello, interviene:

“Siamo estremamente soddisfatti della giornata svoltasi. Questa tematica ci tocca molto da vicino, dato che siamo giunti all’ottava giornata ecologica organizzata negli ultimi 6 anni. In questi anni abbiamo ripulito varie zone del paese, sensibilizzando adulti e bambini, ma soprattutto creando incontri e dibattiti sul tema ecologico con le scuole del posto. Con queste giornate – aggiunge il Presidente – non vogliamo sostituirci a netturbini o altre figure, ma bensì vogliamo mobilitare tutta la comunità fontanarosana e non. Il cambiamento deve partire da noi giovani e dalle nuove generazioni. Ricordiamoci sempre che il futuro è nelle nostre mani e la salvaguardia dipende anche da questi piccoli gesti quotidiani”. – conclude Palmariello