“Siedi, Respira, Ama, Gioca”, l’evento di mercoledì a Taurano

Il Comune di Taurano invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento “Paese Sostenibile”, una festa dedicata all’ambiente, alla salute e alla comunità che si terrà Mercoledì 17 settembre alle ore 11.00 nella Villa Comunale di Taurano (AV).

Con il motto “Siedi, Respira, Ama, Gioca”, la manifestazione vuole promuovere uno stile di vita sano, l’importanza degli spazi pubblici e il benessere dei più piccoli. Un’occasione per respirare aria fresca, scegliere la salute, vivere il proprio paese e offrire ai bambini aree attrezzate e sicure dove poter giocare.

Durante l’iniziativa è prevista la benedizione della nuova panchina donata dal progetto “Siedi, Respira, Ama”, promosso dall’Associazione Nazionale “Paesi Più Sostenibili d’Italia”, insieme ai nuovi giochi installati nella villa comunale con la presenza di Padre Romano Vincenzo.

Interverranno: