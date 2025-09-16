Il ricordo commosso per la maestra Lina: sei stata un dono per la comunità

AVELLA- “Sei stata ‘dono’ per la nostra Comunità”. E’ un ricordo commosso quello di don Giuseppe Parisi, il parroco di Avella, per la maestra Pasqualina Montanile, per tutti la maestra Lina, strappata prematuramente all’affetto dei suoi cari e di tutta la comunità scolastica avellana da un malore improvviso e fatale nel primo pomeriggio di ieri. “Lei è Lina ( Pasqualina Montanile ) 48 anni, di Avella.

Oggi ha lasciato questo mondo – scrive Don Giuseppe – ha iniziato il viaggio dell’anima. È in cammino verso l’incontro pieno con il Signore Gesù che lei ha sempre amato e cercato. Quanta tristezza nei cuori, quanto dolore. La mente che non vuole accettare, che non vuole capire, improvvisamente vuota di pensieri. Lo sbandamento. Ci sentiamo disorientati. È umana la sofferenza del distacco: mancherà il tuo sorriso, la tua umiltà nel chiedere le cose, il tuo stile rispettoso ed obbediente nel vivere il rapporto con il parroco (“il mio parroco” come amavi chiamarmi). Nel contempo la nostra amicizia, il Tuo volermi bene. Un affetto che toccavo con le mani soprattutto quando si scherzava. Mi piaceva farti ridere, mi divertiva troppo vederti nascondere il volto con la mano quando, imbarazzata in momenti seri, io da lontano facevo “le facce”. Bastava guardarci negli occhi: ci capivamo subito. Donna di preghiera, compagna di viaggio, collaboratrice puntuale. Serva per amore, sei stata ‘dono’ per la nostra Comunità. Si è vero! Abbiamo perso una sorella quaggiù ma abbiamo guadagnato un’anima che ci assiste lassù. Lina mia, vola sempre più in alto, afferra la mano del tuo papà Rino. Lui ti farà sentire al sicuro, ti farà compagnia nel viaggio di luce verso “pascoli erbosi”, verso “acque tranquille” verso l’ovile del cielo dove, come hai fatto qui in terra, in eterno canterai le lodi del Signore”. Anche l’Amministrazione Comunale di Avella si è unita: “Al dolore per la prematura scomparsa della Maestra Pasqualina Montanile. Insegnante dell’ Istituto comprensivo “Mons. P. Guerriero” Avella – AV, lascia un vuoto profondo nella scuola e tra quanti hanno avuto modo di apprezzarne la dolcezza, la professionalità e l’impegno quotidiano.Alla Sua famiglia, ai colleghi e all’intera comunità scolastica vanno le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione Comunale”.