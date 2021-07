Attualità Sicurezza sul lavoro: facciamo chiarezza con gli esperti di Sicurya 23 Luglio 2021

Quali sono i riferimenti normativi e le buone pratiche da adottare nel nostro Paese in materia di sicurezza sul lavoro? Per rispondere a questa domanda ci siamo affidati a dei veri specialisti del settore safety : il team di Sicurya.

Come sono organizzate le norme italiane a proposito della sicurezza sul lavoro?

Un riferimento importante è di sicuro quello che viene riportato nella Costituzione, per la quale è al datore di lavoro che spettano tutte le responsabilità connesse alla sicurezza sul lavoro. Con il trascorrere degli anni, poi, diverse norme hanno contribuito a dare impulso al settore, favorendo l’evoluzione dei molteplici servizi che il mercato mette a disposizione. Attualmente, comunque, il testo a cui ci si deve attenere è il D. Lgs. n. 81 del 2008, che norma la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e proprio per questo motivo è noto anche come Testo unico sulla salute e sicurezza.

Nel mondo del lavoro, però, le tecnologie si evolvono, così come gli strumenti e i macchinari. Che cosa comporta tutto ciò dal punto di vista della sicurezza?

La considerazione è pertinente, e non è un caso che nel corso degli anni il decreto sia stato rivisto in più occasioni, proprio perché le novità continuano a presentarsi senza interruzioni. Ciò, tra l’altro, fa comprendere quanto siano fondamentali tali temi, soprattutto se si considera che una materia che viene aggiornata senza soluzione di continuità non può che essere complessa. Da parte delle aziende, questo vuol dire scegliere consulenti ed esperti di comprovata professionalità.

Come si propone Sicurya in questo mercato?

La nostra società è nata proprio per garantire servizi di consulenza nel campo safety, il che vuol dire che il nostro core business è rappresentato da sempre da questo tipo di attività. Con gli anni, poi, è cresciuta l’attività in ambito di ingegneria della sicurezza, con un focus specifico per ciò che concerne l’attività di consulenza. Eseguiamo in maniera costante check-up relativi alla sicurezza sul lavoro, e in più lavoriamo in cantieri mobili o temporanei, occupandoci anche di coordinarli per la progettazione e in fase di esecuzione. Insomma, il nostro intento è quello di mettere a disposizione dei clienti non solo un servizio di alto livello, ma il più possibile completo.

Un impegno a 360 gradi, sembra di capire.

Proprio così, anche perché ci proponiamo in qualità di partner per le aziende che non hanno tempo per interagire con troppi interlocutori e preferiscono avere un solo riferimento. Di conseguenza, abbiamo messo a punto un approccio integrato e coerente a proposito di tutto ciò che ha a che fare con la sicurezza sul lavoro, e giorno dopo giorno operiamo in piena conformità non solo con le norme in vigore, ma anche con le indicazioni che vengono fornite dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il cliente, così, ha la garanzia che tutte le attività siano svolte in maniera ottimale.

Qual è il vostro modus operandi?

Siamo convinti che non si possa prescindere da un costante confronto interno e diamo molto valore al dialogo, ovviamente senza perdere mai di vista l’obiettivo ultimo, che è quello di assecondare le esigenze e le richieste del cliente. Per poter essere ritenuto completo, un servizio di questo tipo deve adeguarsi alla perfezione alle esigenze funzionali e normative. Ci relazioniamo con le diverse figure aziendali, come per esempio il rappresentante dei lavoratori, il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, così da poter contare su una panoramica completa a proposito della sorveglianza sanitaria e della tutela della salute, con la prevenzione delle malattie professionali.

Come vi presentereste a chi ancora non vi conosce?

Il nostro lavoro corrisponde prima di tutto alla nostra passione, e questo è uno dei motivi principali per i quali sceglierci. Insieme, ovviamente, ai vari riconoscimenti e alle tante certificazioni che testimoniano la professionalità e la correttezza delle procedure di lavoro che seguiamo. Proprio perché Sicurya è un team di professionisti specializzati, il nostro lavoro è il risultato della fusione delle varie competenze di ognuna delle risorse presenti. In sintesi, badiamo alle esigenze formative delle imprese di tutte le dimensioni, e ci proponiamo come una società di consulenza che offre servizi progettati e sviluppati su misura.