Sicurezza, a Palazzo di Governo il vertice presieduto dal prefetto sulla sicurezza

AVELLINO- Ha preso il via da pochi minuti a Palazzo di Governo il vertice sulla sicurezza convocato dal prefetto di Avellino Rossana Riflesso con i vertici delle forze dell’ordine e il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma. Allargato anche alla presenza del presidente della Provincia Rizieri Buonopane. Un Comitato per discutere sulle ultime vicende di cronaca avvenute nel capoluogo e in provincia.