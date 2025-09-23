Blitz della Finanza: indagati tre Funzionari della Provincia e due imprenditori

Nella mattinata odierna, i militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di

Finanza di Avellino, nell’ambito di indagini espletate nel settore della tutela della spesa pubblica, stanno dando esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta di questa Procura nei confronti di tre Funzionari della Provincia di Avellino e di due imprenditori locali, indagati, allo stato delle indagini, del reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 C.P., in relazione a diversi affidamenti di lavori pubblici.

Le menzionate operazioni di polizia giudiziaria si stanno svolgendo presso i domicili degli indagati e gli uffici del citato Ente a essi in uso, nonché presso le sedi delle società coinvolte

unitamente all’ausilio di unità cinofila c.d. “cashdog” della Compagnia della Guardia di Finanza di Capodichino e di quattro consulenti informatici nominati da questo Ufficio per l’esecuzione delle copie forensi e delle analisi che saranno effettuate sui dispositivi informatici sottoposti a sequestro.

Le predette attività si inseriscono nel quadro più ampio di peculiari iniziative investigative avviate da questa Procura della Repubblica di Avellino, unitamente alla Guardia di Finanza di Avellino volte a manifestare l’assiduo impegno profuso nel contrasto alla corruzione e per consentire un lecito, trasparente ed efficiente utilizzo dei fondi pubblici sia nazionali che europei, utile alla crescita produttiva e occupazionale del territorio nazionale.