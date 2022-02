Sicurezza, a Lioni cantiere edile non a norma: scatta la denuncia. Ad effettuare i controlli, i carabinieri della locae stazione, insieme ai carabinieri del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino.

Sono state riscontrate delle irregolarità sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori. Il responsabile dell’impresa è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Nel corso del controllo è emerso l’impiego di due lavoratori non regolarmente assunti, motivo per cui è stata elevata la sanzione per lavoro irregolare, con sospensione delle attività.