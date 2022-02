Gesualdo, Nepal fiuta 600 grammi di marijuana: 45enne finisce in cella. Brillante operazione dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano insieme alle unità cinofile.

I militari, su iniziativa dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo. Nepal, il cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno che ha partecipato all’operazione, è stato attirato dall’odore della marijuana, nascosta all’interno di un secchio da vernice in un locale adibito a deposito.

La droga (per un peso complessivo di circa 600 grammi) è stata sottoposta a sequestro con un bilancino di precisione e ad altro materiale utile per il confezionamento. Il 45enne è stato tratto in arresto.

Un 20enne di Nusco è stato invece segnalato alla competente autorità amministrativa come assuntore di stupefacenti: all’esito di perquisizione, i carabinieri della locale stazione lo hanno sorpreso in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana.