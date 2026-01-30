Sicurezza, Lega Campania in piazza anche ad Avellino

La Lega Campania scende in piazza questo fine settimana per una grande mobilitazione regionale a sostegno delle Forze dell’Ordine e della sicurezza dei cittadini. Al centro dell’iniziativa, una raccolta firme per ribadire la solidarietà agli agenti in divisa e promuovere misure concrete contro il degrado e l’illegalità.

Il coordinatore regionale del movimento, on. Gianpiero Zinzi, sarà presente domenica 1 febbraio a Caserta, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 in via Mazzini 1 (Piazza Margherita), per un punto stampa dove illustrerà i dettagli della campagna e l’impegno legislativo.

“Non accettiamo che chi rischia la vita per la nostra incolumità finisca sotto accusa per aver fatto il proprio dovere, lavoriamo ad un pacchetto di norme per rafforzare le tutele legali per gli agenti e ‘contro le baby gang’. Occorre uno stop ai ricongiungimenti incontrollati e una stretta sull’accoglienza dei minori non accompagnati. Più sicurezza per chi indossa una divisa significa maggiore sicurezza per tutte le persone perbene”, afferma il deputato della Lega.

Ai gazebo, oltre al coordinatore regionale, parteciperanno i dirigenti locali e regionali del partito, i rappresentanti istituzionali e i militanti per incontrare i cittadini e raccogliere le sottoscrizioni.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti in Campania:

Sabato 31 gennaio:

• Avellino: ore 11:00 in Piazza Biagio Agnes.

Domenica 01 febbraio:

• Caserta: ore 10:00 – 12:00 in Via Mazzini 1 (Piazza Margherita) – Punto stampa on. Gianpiero Zinzi.

• Napoli: ore 10:00 – 12:00 in Piazza Santa Caterina (nei pressi del Comune).

• Salerno: ore 09:30 – 12:00 in Piazza Caduti di Brescia.

• Limatola (BN): ore 10:00 – 12:30 in Piazza San Biagio.