Avellino Cultura in Città: la rassegna nei luoghi simbolo

Il Comune di Avellino, in linea con le strategie del Piano Cultura e Turismo 2024-2025 approvato dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 14 novembre 2024, ha il piacere di presentare alla città un nuovo cartellone di eventi culturali e musicali denominato “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”.

Il coordinamento organizzativo dell’intero cartellone è affidato a Everlive Italia S.r.l., società specializzata nella progettazione e gestione di eventi culturali e spettacoli dal vivo.“Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini” si presenta come una vera e propria rassegna diffusa che trasforma i luoghi simbolo della città in spazi di incontro, emozione e spettacolo. Un calendario ampio e articolato accompagna il pubblico tra il Teatro Eliseo, il Teatro Gesualdo, la Cripta del Duomo, la Chiesa del SS. Rosario e le Grotte di Villa Amendola, proponendo concerti dal vivo, spettacoli teatrali, musical per famiglie, favole itineranti e performance musicali capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età. Un percorso culturale pensato per vivere la città attraverso la musica, il teatro e la narrazione, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico e architettonico di Avellino.

Il primo attesissimo appuntamento è fissato per 31 gennaio 2026 al Teatro Eliseo. Protagonista assoluto Danilo Rea, con in scena “Piano Solo”, un concerto intimo e imprevedibile in cui jazz, improvvisazione e memoria melodica si intrecciano senza confini. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un’occasione unica per partecipare a una rassegna di qualità, accessibile e inclusiva.

IL CARTELLONE DEGLI EVENTI

Sabato 31 gennaio 2026 – 21:00

Teatro Eliseo Danilo Rea in “Piano Solo”

Un viaggio musicale intenso e intimo, costruito sull’improvvisazione pura e su un dialogo profondo con il pubblico. Ogni melodia nasce e si trasforma sul momento, fondendo lirismo, jazz e memoria collettiva in un flusso emotivo continuo. Un concerto senza interruzioni, dove tempo e spazio si dissolvono e la musica diventa racconto condiviso.

Domenica 1° febbraio 2026 – 18:00

Teatro Eliseo Compagnia Italiana di Operette in “Gran Galà dell’Operetta”

Uno spettacolo elegante e travolgente che unisce canto lirico, danza e musica dal vivo in una messa in scena ricca di colori, costumi sontuosi e grande teatralità. Un viaggio tra le arie più celebri dell’operetta e dell’opera brillante,dove ironia, romanticismo e virtuosismo si intrecciano in un ritmo incalzante.

Venerdì 6 febbraio 2026 – 20:00

Teatro Eliseo “Elsa e il Castello di Ghiaccio” – Il Musical

Tributo live ispirato a Frozen, capace di incantare adulti e bambini con una messa in scena spettacolare. Coreografie coinvolgenti, costumi curatissimi e scenografie immersive accompagnano interpreti professionisti in un racconto musicale emozionante che trasforma il teatro in un vero viaggio magico nel mondo di Elsa e Anna.

Sabato 7 febbraio 2026 – 21:00

Teatro Eliseo Nicky Nicolai & Stefano Di Battista in “Mille Bolle Blue”

Un omaggio raffinato e intenso alla grande canzone italiana, interpretato dalla voce magnetica di Nicky Nicolai edal sax inconfondibile di Stefano Di Battista. Jazz, melodia e improvvisazione si intrecciano in una riletturaelegante dei grandi classici, tra emozione e virtuosismo.

Domenica 8 febbraio 2026 – 18:00

Teatro Eliseo Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello in “Il Cielo è Pieno di Stelle”

Spettacolo che diventa dialogo con la musica di Pino Daniele, riletta con sensibilità jazz e profondo rispetto melodico. Tromba e pianoforte costruiscono un racconto intimo, fatto di improvvisazioni luminose e atmosfere sospese. Un omaggio intenso ed emozionante che unisce eleganza, virtuosismo e memoria collettiva.

Giovedì 12 febbraio 2026 – 21:00

Teatro Eliseo Roberto Pambianchi & Band in “Battisti Legend ”

Uno show musicale intenso e coinvolgente che rende omaggio all’eredità artistica di Lucio Battisti, uno dei più grandi autori della musica italiana. Guidato da Roberto Pambianchi e dalla sua band, lo spettacolo ripercorre i brani più amati attraverso interpretazioni dal vivo cariche di energia ed emozione, capaci di attraversare generazioni.

Venerdì 13 febbraio 2026 – 21:00

Teatro Gesualdo “Enzo Avitabile & Peppe Servillo Duet”

In scena un progetto intimo e potente che rilegge in chiave acustica alcuni dei loro brani più iconici e grandi classici della canzone d’autore. Le due voci guidano il pubblico in un viaggio musicale profondo, dove tradizione,sperimentazione e impegno civile si intrecciano in modo naturale.

Sabato 14 febbraio 2026 – 21:00

Teatro Gesualdo Eugenio Bennato in “Musica del Mondo”

Un viaggio musicale etnico ma non solo, che attraversa tradizioni popolari, ritmi mediterranei e suggestioni senza confini, trasformando il concerto in un racconto vivo e contemporaneo. Sul palco si intrecciano parole, suoni eculture diverse, in un dialogo profondo tra memoria e presente.

Domenica 15 febbraio 2026 – 11:00

Grotte di Villa Amendola “Ti Conosco Mascherina”

Favola itinerante per bambini che trasforma lo spazio scenico in un gioco teatrale fatto di maschere, colori e movimento. Un racconto vivace e partecipato, ispirato alla tradizione della Commedia dell’Arte, che accompagna i più piccoli in un percorso tra personaggi iconici e situazioni esilaranti.

Domenica 15 febbraio 2026 – 18:00

Teatro Eliseo “Vaiana – La Prescelta dell’oceano” Il Musical

Spettacolo musicale per famiglie che unisce canto, danza e narrazione in una messa in scena dinamica e coinvolgente. Una storia avventurosa e colorata, ispirata al film Oceania e interpretata da performer dal vivo, capace di parlare ai bambini ma anche agli adulti.

Giovedì 19 febbraio 2026 – 20:00

Cripta del Duomo “Lumiere & Musique: la Musica del Grande Cinema a Lume di Candela”

Un’esperienza immersiva che rilegge le grandi colonne sonore del cinema in un’atmosfera intima, avvolta dallaluce calda delle candele. Un format elegante e contemporaneo, pensato per vivere il cinema attraverso il suono, il silenzio e la luce.

Venerdì 20 febbraio 2026 – 21:00

Teatro Eliseo Javier Girotto e Vince Abbracciante Duo

Il duo dà vita a un dialogo musicale raffinato e sorprendente. Sax e fisarmonica intrecciano jazz, suggestioni mediterranee e improvvisazione, creando atmosfere intime e vibranti. Uno spettacolo intenso, dove tecnica edemozione si fondono in un racconto sonoro senza confini.

Sabato 21 febbraio 2026 – 21:00

Teatro Eliseo “That’s Napoli” Live Show ideato e diretto dal M° Carlo Morelli

Show corale ed energico che porta in scena l’anima più autentica di Napoli attraverso voci potenti, arrangiamenti moderni e una forte impronta scenica. La tradizione musicale partenopea dialoga con sonorità internazionali in una performance coinvolgente, capace di parlare a pubblici diversi.

Domenica 22 febbario 2026 – 20:00

Chiesa del SS Rosario Gennaro Desiderio & Laura Cozzolino in “Note del Mio Cammino…”

Concerto per violino e pianoforte. Spettacolo intimo per violino e pianoforte che attraversa grandi pagine del repertorio classico e romantico. Il dialogo tra i due strumenti costruisce un percorso musicale elegante e profondo, fatto di lirismo, tecnica e sensibilità interpretativa. Un ascolto raccolto e raffinato, in cui la musica diventa racconto personale.