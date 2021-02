Avellino Sicurezza informatica, CyberChallenge.it all’Unisa: due studenti dell’ITT “Dorso” ammessi al corso di formazione 17 Febbraio 2021

Presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Guido Dorso” di Avellino, diretto dalla prof.ssa Gabriella Pellegrini, due alunni della classe 4Bi dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni, hanno superato le due prove di ammissione e sono stati selezionati per costituire un gruppo di 20 studenti, comprendente anche studenti universitari, che seguirà un corso presso l’Università degli Studi di Salerno. CyberChallenge.IT è un programma di formazione per i giovani talenti che punta a ridurre significativamente l’odierna carenza della forza lavoro in ambito informatico, ponendosi come la principale iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica, incoraggiandoli a riempire i ranghi dei futuri professionisti della cybersecurity, mettendo così le loro capacità a disposizione del sistema Paese. Il programma si inserisce all’interno dell’Indirizzo Operativo n. 3 del “Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica”, guidato dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica – Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è supportato dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio del Ministero della Difesa. I candidati sono giovani fra 16 e 23 anni che studiano nelle Scuole Superiori e nelle Università italiane. Un plauso va ai due eccellenti studenti della scuola, per le competenze dimostrate e per come hanno egregiamente rappresentato l’Istituto tecnico tecnologico Guido Dorso di Avellino su tutto il territorio provinciale.