“Siamo in mobilitazione permanente”, da Grottaminarda l’appello per Gaza al popolo irpino

Grottaminarda, nella giornata dello sciopero nazionale a sostegno del popolo palestinese, ha risposto all’appello e ha fatto appello, a sua volta, a tutti i cittadini e le cittadine irpine.

“Gaza brucia. Blocchiamo tutto” – il messaggio degli organizzatori – “per fermare il genocidio; a sostegno della Global Sumud Flotilla e l’apertura di un corridoio umanitario verso Gaza; contro la complicità del governo italiano, per interrompere la cooperazione militare ed economica con lo Stato di Israele”.

Un presidio partecipato – quello in Piazza XVI Marzo- a cui hanno aderito anche diverse associazioni, come Libera, Arci e Unione degli Studenti, e partiti, come Rifondazione Comunista. Presente anche il sindaco Marcantonio Spera, che ha ricevuto dagli attivisti la bandiera della Palestina con l’impegno di esporla dal palazzo del Comune.

Ad allestire la piazza di Grottaminarda per la manifestazione, anche l’istallazione “Irpinia PRO GAZA”, con le immagini del genocidio palestinese.