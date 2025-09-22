Nelle scuole irpine azioni in solidarietà al popolo palestinese

In occasione dello sciopero generale proclamato in tutta Italia per la giornata di oggi, anche alcune scuole di Avellino e provincia hanno manifestato – ognuna a proprio modo – in solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.

Studenti e studentesse del Liceo Classico “Pietro Colletta” di Avellino hanno organizzato un presidio all’ingresso del plesso scolastico, con uno striscione e la scritta: “Educare alla giustizia, non al silenzio”. Un messaggio anche all’istituzione scolastica, che non ha partecipato compatta all’iniziativa. Molte classi hanno comunque interrotto le lezioni per alcuni minuti: gli insegnanti particolarmente sensibili all’attualità hanno discusso del ruolo che la comunità scolastica può e deve avere, condividendo materiali informativi sul diritto internazionale umanitario. Significativa, inoltre, l’adesione allo sciopero tra il personale docente e ATA allo sciopero.

Anche alcuni bambini e bambine della scuola primaria di Montemiletto, questa mattina, si sono riuniti in piazza contro le atrocità che si stanno vivendo a Gaza, realizzando insieme sul posto la bandiera della Palestina.

Gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico “P.S. Mancini”, insieme all’Unione degli Studenti di Avellino, invece, hanno aderito alla manifestazione tenutasi, alle ore 10:30, a Grottaminarda.