“Siamo ancora qui”: gli studenti della 3ªE dell’Ic Perna-Alighieri ridanno voce alle vittime di femminicidio

Le aule della Scuola dell’Ic Perna-Alighieri diventano un laboratorio di cittadinanza attiva e memoria. Gli studenti della classe Terza E del plesso di Valle, guidati dai docenti e dalla Dirigente, prof.ssa Amalia Carbone, hanno concluso un progetto didattico di straordinario impatto emotivo e sociale: la stesura di un libro sul femminicidio, con capitoli interamente narrati in prima persona dalle vittime. L’iniziativa, che ha richiesto ai ragazzi un impegno profondo e maturo, è nata con l’obiettivo di superare la distanza della cronaca e trasformare le statistiche in volti, storie e sogni infranti.

Mettersi nei Panni delle Donne che Non Ci Sono Più

Ogni studente della Terza E ha scelto un tragico caso di femminicidio realmente accaduto, ricostruendo l’esistenza interrotta della vittima. I capitoli raccontano gli ultimi giorni, i progetti, le passionispezzate dalla violenza e dal senso di possesso. “Non è stato facile,” spiega il docente referente del progetto , il professore Ciro Marciano. “Abbiamo chiesto ai ragazzi di immedesimarsi, di sentire sulla propria pelle la perdita della libertà per mano di chi prometteva amore. Hanno dimostrato una sensibilità e una maturità incredibili, affrontando dinamiche complesse come l’ossessione post-rottura, la violenza domestica e l’isolamento.”

La Scuola come Faro Contro la Violenza

Il progetto è stato fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Amalia Carbone, la quale ha sottolineato l’importanza di affrontare temi sociali urgenti non solo con la teoria, ma con l’esperienza emotiva diretta. Un momento particolarmente toccante è stata la partecipazione della poetessa Monica Gaita, che ha donato ai ragazzi una sua poesia, unendo la forza della parola artistica alla denuncia sociale.

Un Messaggio di Speranza per il Futuro

Le conclusioni del volume, firmate dall’intera classe, non sono solo un ringraziamento, ma un vero e proprio manifesto generazionale. “Questo libro è la prova che c’è ancora tanta speranza,” si legge nell’epilogo, “affidata a una generazione che promette di essere fatta di donne e uomini perbene. Che le voci che abbiamo onorato non vengano mai dimenticate e che il nostro messaggio risuoni forte: la violenza non è amore, e il rispetto è la base del nostro futuro.” Il libro verrà presentato il giorno 13 dicembre 2025 a Valle alle 16, presso la scuola Ic Perna-Alighieri, nei locali del Caffè Letterario alla presenza della Dirigente Prof.ssa Amalia Carbone, della vicaria prof.ssa Elena Maffei e della poetessa Monia Gaita.