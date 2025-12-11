Avellino celebra l’eccellenza: consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Questa mattina, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso ha presieduto la Cerimonia di consegna delle Onorificenze all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Alla presenza delle Autorità civili e militari, 8 cittadini, rappresentanti di vari ambiti professionali sono stati premiati per il loro straordinario impegno professionale e sociale. Gli insigniti sono stati riconosciuti non solo per il loro contributo negli specifici settori di appartenenza, ma anche per la dedizione al sostegno dei soggetti più vulnerabili. La cerimonia ha ribadito l’importanza di promuovere i valori di solidarietà, altruismo e senso civico come esempi per le generazioni future.

Si riporta, di seguito, l’elenco degli insigniti delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana:

COMUNE DI AVELLINO

• Uff. Raffaele Spella – Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri e responsabile della Segreteria del Comandante Provinciale di Napoli, gode di ampia stima istituzionale, frutto della professionalità e della tenace abnegazione riposte, al servizio della causa istituzionale. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, è promotore di iniziative solidali a favore di famiglie disagiate e categorie fragili. Proprio grazie alla cura e sensibilità mostrate per il sociale ha ricevuto numerose attestazioni al merito.

COMUNE DI BISACCIA

• Cav. Antonio Frascione – Esperto in marketing dei beni culturali, si è dedicato costantemente alla valorizzazione del territorio irpino, con la promozione di iniziative di rilievo e progetti socio-educativi rivolti alle giovani generazioni. Attivo sul fronte della comunicazione istituzionale del Comune di Bisaccia, ha incoraggiato l’innovazione artistica e digitale, avviando percorsi formativi in collaborazione con enti specializzati e realtà giovanili. Autore di testi in versi e vincitore di premi culturali, si è distinto per il profondo senso civico che ha caratterizzato il suo operato.

COMUNE DI GROTTAMINARDA

• Cav. Domenico Pizzarelli – Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, si è distinto per l’elevata professionalità e competenza con cui ha saputo guidare l’azione di contrasto ai fenomeni emergenziali, oltre al profondo senso del dovere che ha ispirato i numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso del servizio. Particolarmente sensibile ai temi sociali, ha garantito un sostegno concreto alle comunità colpite dalla pandemia da Covid-19 e rivolto grande attenzione alle categorie fragili, assicurando un prezioso contributo anche durante la crisi ucraina.

COMUNE DI MERCOGLIANO

• Uff. Mauro Citati – Assistente della Polizia di Stato e Vice Presidente ANPS Avellino, si è distinto per il forte impegno civico e solidale dimostrato soprattutto durante l’emergenza COVID-19 e per le iniziative umanitarie promosse in contesti internazionali, tra cui significativa è la raccolta fondi finalizzata a donare generatori elettrici al reparto pediatrico di un ospedale di Kiev, in grave difficoltà. Ha agito sempre con dedizione esemplare e irreprensibile rettitudine morale, mettendo se stesso al servizio della comunità in modo costante.

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

• Cav. Carmine Labruna – Già Ispettore logistico-gestionale esperto presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, si è distinto per l’impegno, la competenza e l’affidabilità dimostrati nella serie di innumerevoli incarichi tecnici affidatigli, compresi quelli svolti a supporto della Direzione Regionale Campania. Decorato con il Diploma di Benemerenza per il servizio prestato in occasione del sisma del 1980, dando prova di un’eccellente capacità operativa; qualità che, coniugata a un alto senso del dovere e di lealtà verso le istituzioni, ha costantemente orientato la sua azione sul campo.

COMUNE DI MONTELLA

• Uff. Fulvio Lenzi – Assistente tecnico presso l’istituto professionale statale di Montella, per anni è stato protagonista della vita amministrativa di quel Comune, ove ha ricoperto anche la carica di assessore alla programmazione. Ha coniugato ad un profondo senso civico, la propria professionalità e un autentico spirito di servizio, qualità che gli sono valse l’apprezzamento e la stima di cui gode nella comunità cittadina. Ha ricevuto encomi e riconoscimenti da parte di istituzioni civili e culturali ed è stato promotore di importanti realtà associative locali.

COMUNE DI MONTORO

• Cav. Pietro Coppola – Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio dal 1986, è oggi addetto alla Divisione Polizia Anticrimine di Avellino. Una professionalità animata da un indefesso spirito di servizio, attestato dai prestigiosi incarichi ricoperti in carriera. Pregevole è la fattiva collaborazione offerta alle Forze di Polizia per assicurare protezione ad autorevoli personalità istituzionali. E’ stato decorato con Medaglia d’Argento e Medaglia d’Oro al merito di servizio, Lodi ed Encomio Solenne.

• Cav. Silvia Negri – Vice Dirigente del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è un esempio di competenza, dedizione e visione strategica; qualità che ha saputo mettere a frutto in special modo durante l’emergenza da Covid-19, offrendo un contributo significativo al contenimento della crisi in atto. Responsabile di un’area strategica del Corpo dei Vigli del Fuoco, gode della piena stima e fiducia dei vertici. Insignita di diverse benemerenze per l’eccellente servizio prestato, ha fatto dell’abnegazione e dell’attenzione rivolta al sociale i valori guida dell’intero percorso professionale.