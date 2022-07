Grottolella, auto si schianta contro un muretto ribaltandosi sulla SP185. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8:00.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e per stabilire l’esatta dinamica e le cause del sinistro. Oltre a un grosso spavento, per il giovane alla guida del veicolo, difeso dall’avvocato Silvio De Masi, nessuna grave conseguenza.