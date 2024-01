Si schianta con l’auto contro un muro e muore: tragedia a Pratola Serra

Sabato di sangue sulla strada. Incidente mortale intorno alle 21 di questa sera sulla SS 7 all’altezza dello stabilimento FCA, nel territorio del comune di Pratola Serra.

Una donna di 63 anni è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto tra la sua vettura e un muro contro il quale è finita dopo aver perso il controllo della macchina.

Un incidente che è ancora al vaglio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino giunti sul posto per coordinare i soccorsi e ricostruire l’esatta dinamica. Almeno dalle prime informazioni non sarebbero stati coinvolti anche altri veicoli. Ma anche questo è al vaglio degli investigatori, perchè non è ancora chiaro se ci sono stati contatti con altre vetture.

Sul posto è stato necessario anche l’arrivo di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino per estrarre la donna dalla vettura. Ma i soccorsi purtroppo non sono serviti a salvare la vita della donna che è deceduta, molto probabilmente, sul colpo.

Ai caschi rossi, intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente è toccato il triste compito di estrarre la donna dell’abitacolo. Mentre per il personale sanitario del 118 non è rimasto altro che constatare il decesso della donna.